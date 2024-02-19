Офицерский состав ВСУ оставил еще один важный населенный пункт Депутат Водолацкий: высший офицерский состав ВСУ отступил из Купянска

Фото: МО Украины

Высший офицерский состав Вооруженных сил Украины отступил из Купянска, сообщил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, местные чиновники тоже ушли из города. Российские военнослужащие тем временем продолжают «перемалывать» укрепрайоны ВСУ на этом участке фронта, добавил он.

Мы перемалываем укрепрайоны, мы продвигаемся там вперед, ничто не может остановить наши вооруженные силы для того, чтобы Купянск тоже вернулся в состав России. Оттуда [из Купянска] уже убежали все высшие офицеры [ВСУ], которые находились в штабах. Все штабы переместились за Купянск. И те чиновники, которые прибыли из Киева и с Западной Украины для управления Купянском и районом, тоже, нагрузив машины награбленным имуществом, убежали из Купянска, — сообщил Водолацкий.

Солдаты ВСУ продолжают оставаться на позициях, однако уход чиновников и офицеров из города служит им своеобразным сигналом, добавил депутат. По его словам, в текущей ситуации лучшим решением для них станет сдача в плен.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС России сбросили термобарическую бомбу весом 1500 кг на позиции ВСУ в Часовом Яре. Кроме ударной волны и высокой температуры, поражающим фактором ОДАБ является резкий скачок атмосферного давления из-за выжженного взрывом кислорода.