Одной категории россиян решили повысить пенсию Совфед одобрил повышение пенсий для прабабушек-опекунов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому прабабушки и прадедушки, являющиеся опекунами нетрудоспособных внуков, будут получать повышенную пенсию, сообщает на сайте СФ. Автор законопроекта сенатор Дарья Лантратова уточнила, что до этого момента рассчитывать на допвыплаты могли только тети и дяди, братья и сестры, а также бабушка и дедушки.

Данный Федеральный закон распространяет дополнительные выплаты и на следующее поколение. Известны случаи, когда заботу о несовершеннолетних вынуждены брать на себя прабабушки и прадедушки. По данным Минтруда России, получить такую доплату смогут порядка 500 человек, — рассказала Лантратова.

Повышение пенсии устанавливается на каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем на трех. Доплата равна одной трети фиксированной выплаты к страховой пенсии, что на сегодняшний день составляет 8134 рубля.

Ранее стало известно, что порядка 21 млн россиян трудоспособного возраста не перечисляли деньги в Социальный фонд. Эти люди не работают, занимаются натуральным хозяйством или воспитывают детей и к старости часть из них рискует остаться без пенсий.​