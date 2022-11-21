Одной категории пенсионеров увеличили выплаты на 330% Путин подписал закон о надбавке к социальной пенсии за три ордена Мужества на 330%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении социальной пенсии в 3,3 раза гражданам России, которые были награждены тремя орденами Мужества или «За личное мужество», соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон официально вступит в силу с 1 января 2023 года.

Согласно закону, гражданам, получившие ордена Мужества или «За личное мужество», с 2023 года будут начисляться дополнительные социальные надбавки в размере 330% от размера той пенсии, которую они получали до этого.

Ранее «Ведомости» писали, что Минфин до 30 декабря планирует представить правительству проект новой добровольной накопительной пенсионной системы. Подготовка документа длится уже несколько лет, главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов нового типа.

Ранее Минтруд предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции.