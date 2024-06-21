ОДКБ сформирует новую евразийскую архитектуру безопасности Лавров: страны ОДКБ сформируют новую евразийскую архитектуру безопасности

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Сергей Лавров

Министры иностранных дел стран — участников Организации Договора о коллективной безопасности договорились о совместной работе над созданием новой евразийской архитектуры безопасности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, подводя итоги заседания совета руководителей внешнеполитических ведомств ОДКБ. По его словам, новая схема обеспечения стабильности должна заменить дискредитировавшие себя конструкции, имевшие евроатлантическое измерение, передает ТАСС.

Особое внимание в наших дискуссиях <...> мы уделили тематике, касающейся формирования архитектуры евразийской безопасности <...> Мы сегодня договорились эту тему развивать в работе наших аналитических подразделений, в том числе через проведение регулярных консультаций в рамках ОДКБ, — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что на заседании совета министров иностранных дел ОДКБ в Алма-Ате не обсуждалась процедура выхода Армении из организации. По словам министра, соответствующего запроса не было.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выходит из Организации Договора о коллективной безопасности. Политик сделал такое заявление после предупреждения МИД России о корректировке бюджета ОДКБ с учетом отказа армянского руководства внести начисленный взнос. Пашинян добавил, что сроки выхода республики из организации еще не определены.