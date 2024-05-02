Один человек погиб при обстреле машины в российском регионе Сальдо: один человек погиб при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли автомобиль с мирными жителями в селе Казачьи Лагеря в Херсонской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате атаки погиб один человек, еще одна местная жительница пострадала. Глава региона добавил, что обстрелы украинской армии привели к двум лесным пожарам площадью в 2 га в Голопристанском округе.

Киевский режим обстрелял гражданский автомобиль в селе Казачьи Лагеря. Погиб один человек, еще одна местная жительница получила осколочные ранения. В Голопристанском округе террористические удары противника привели к двум лесным пожарам площадью в 2 га, — написал Сальдо.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что в результате обстрела Горловки пострадала девочка 2009 года рождения. По его словам, она получила легкие ранения. Кроме этого, при атаке пострадала женщина. Как подчеркнул Пушилин, для атаки ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 мм с кассетной боевой частью.

Ранее под обстрелом украинской армии оказалось село Козино в Курской области. Губернатор Роман Старовойт заявил, что в результате атаки погибла мирная жительница, еще одна женщина была госпитализирована.