«Очевидный факт»: Песков о решении Турции по вступлению Швеции в НАТО Песков назвал суверенным решение Турции по вступлению Швеции в НАТО

Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция имеет свои обязательства перед членами Альянса, а ее решение по согласованию вступления Швеции в НАТО является суверенным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал ратификацию членства страны в Блоке. Известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще не подписал соответствующий указ, передает РИА Новости.

Это решение парламента Турции, Турция все-таки является членом Североатлантического альянса, это совершенно очевидный факт, и имеет свои обязательства, имеет свои переговорные процессы со своими союзниками по этому Альянсу, вот это суверенное решение Турции, — заявил Песков.

Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО 23 января. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться. Таким образом, Венгрия теперь является единственным государством НАТО, члены парламента которой все еще не ратифицировали заявку шведской стороны на присоединение.

Решение парламента Турции вступит в силу после того, как Эрдоган поставит под ним свою подпись. На рассмотрение документа у него есть 15 дней.