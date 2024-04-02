«Очевидно всему миру»: Гаврилов рассказал, какой миф развеяла РФ на Украине Дипломат Гаврилов: Россия развеяла миф о военном превосходство Запада

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Москва извлекла на Украине полезные уроки, развеяв в ходе спецоперации множество мифов о превосходстве западных военных стандартов, заявил РИА Новости глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По его словам, теперь всему миру ясно, что зарубежное вооружение не гарантирует преимущество на поле боя.

Всему миру стало очевидно, что использование ВСУ западного вооружения и якобы передовых натовских методов планирования операций не может обеспечить превосходство на поле боя, — сказал он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что расстояние между российскими позициями и городом Часов Яр на Артемовском направлении в ДНР составляет 650 метров. Отмечается, что 98-я ивановская дивизия ВДВ продолжает наступление, занимает опорные пункты противника, приближаясь к городу. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.

О продвижении Вооруженных сил России известил и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он заметил, что происходит это, несмотря на распутицу, в то время как западные танки, находящиеся на вооружении Киева, утопают в грязи.

Британский эксперт Александр Меркурис пояснил, что ВСУ теряют возможность перебрасывать войска. Причиной тому называются удары российских сил по энергообъектам на Украине, поскольку Киев использует для транспортировки поезда на электрической тяге.