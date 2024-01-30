«Очевидно нездоровый»: Ковитиди о контроле Байдена над ядерной кнопкой США Ковитиди выступила за коллективный контроль над ядерной кнопкой США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Мировое сообщество должно рассмотреть вопрос установления коллективного контроля над ядерными силами США, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, поражает «неадекватное бахвальство» американского лидера Джо Байдена наличием у него ядерной кнопки и возможностью взорвать весь мир. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие является оружием сдерживания, а не применения.

Стоящая миллиарды долларов для американских налогоплательщиков заведомо провальная война на Украине может стать еще дороже, если очевидно нездоровый Джо Байден, имеющий достаточно большие полномочия и являющийся главнокомандующим армией и флотом США, воспользуется своим правом применить ядерный потенциал, — отметила она.

Как считает Ковитиди, подход к вопросу ядерной безопасности в США в высшей степени самонадеян и опасен. Между президентом США и моментом запуска им ядерных ракет стоит только его воля, уверена сенатор.

Также Ковитиди обратила внимание на то, что глава Пентагона, назначаемый исключительно президентом, не должен согласовывать ядерные атаки с Конгрессом США. Это, по ее словам, свидетельствует о том, что в Штатах отсутствует законодательно закрепленный контроль над использованием ядерной кнопки.

Ранее Байден подвергся критике со стороны журналистов за неудачную шутку про ядерную кнопку. В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо глава государства похвастался наличием кода, способного уничтожить весь мир. При этом он уточнил, что имеет в виду коды для запуска ядерного оружия. В Сети американского лидера обвинили в ребячестве.