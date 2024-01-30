Мировое сообщество должно рассмотреть вопрос установления коллективного контроля над ядерными силами США, заявила NEWS.ru сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, поражает «неадекватное бахвальство» американского лидера Джо Байдена наличием у него ядерной кнопки и возможностью взорвать весь мир. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что ядерное оружие является оружием сдерживания, а не применения.
Стоящая миллиарды долларов для американских налогоплательщиков заведомо провальная война на Украине может стать еще дороже, если очевидно нездоровый Джо Байден, имеющий достаточно большие полномочия и являющийся главнокомандующим армией и флотом США, воспользуется своим правом применить ядерный потенциал, — отметила она.
Как считает Ковитиди, подход к вопросу ядерной безопасности в США в высшей степени самонадеян и опасен. Между президентом США и моментом запуска им ядерных ракет стоит только его воля, уверена сенатор.
Также Ковитиди обратила внимание на то, что глава Пентагона, назначаемый исключительно президентом, не должен согласовывать ядерные атаки с Конгрессом США. Это, по ее словам, свидетельствует о том, что в Штатах отсутствует законодательно закрепленный контроль над использованием ядерной кнопки.
Ранее Байден подвергся критике со стороны журналистов за неудачную шутку про ядерную кнопку. В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо глава государства похвастался наличием кода, способного уничтожить весь мир. При этом он уточнил, что имеет в виду коды для запуска ядерного оружия. В Сети американского лидера обвинили в ребячестве.