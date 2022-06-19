«Очередная дикость»: Матвиенко о визовом режиме с Украиной Спикер Совфеда Матвиенко назвала дикостью введение Украиной визового режима с Россией

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» назвала постановление Верховной рады Украины о введении визового режима с РФ «очередной дикостью». Помимо этого решения, Киев ранее ввел запрет на российскую музыку в медиа и общественных местах, а также на ввоз книг из России и Белоруссии.

Очередная дикость, по-другому сказать не могу, — сказала она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении визового режима для въезжающих в страну граждан России. Кабмин Украины также одобрил это решение.

При этом глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти не будут вводить визовый режим для граждан Украины в качестве ответной меры на провокацию Киева. По мнению парламентария, во введении виз для украинцев нет смысла, поскольку у россиян там масса родственников, которые рассчитывают на их помощь.