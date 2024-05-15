«Очень прискорбный факт»: сенатор о покушении на Фицо Сенатор Карасин выразил сожаления из-за покушения на премьера Словакии Фицо

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо является очень прискорбным фактом, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В беседе с NEWS.ru сенатор отметил, что в Совфеде премьера «хорошо знают». По его словам, пока рано обвинять кого-либо в покушении на Фицо. Как уточнил Карасин, необходимо дождаться, пока будет проведено серьезное расследование, в ходе которого установят участников и их мотивы.

Премьера Фицо мы хорошо знаем, очень прискорбный факт, что на него было совершено покушение. Сейчас было бы преждевременно обвинять кого-либо. Необходимо провести серьезное расследование, выяснить участников и мотивы. Я уверен, что расследование точно укажет, кто за этим стоит, — высказался Карасин.

Фицо был ранен в ходе стрельбы после выездного заседания правительства в местном культурном центре. Нападавшего удалось задержать. Устанавливаются мотивы покушения. По свидетельствам очевидцев, в Фицо выстрелили четыре-пять раз. Полиция оцепила территорию. Из-за случившегося было решено приостановить заседание Национального совета.

Позже стало известно, что Фицо доставляют в больницу на операцию. В канцелярии главы правительства подчеркнули, что состояние политика крайне тяжелое, ближайшие часы станут решающими для его будущего.