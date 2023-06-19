«Очень много врагов»: Песков о попытках дестабилизации России и Белоруссии Песков: Россия и Белоруссия полны решимости противостоять общим врагам

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Дмитрий Песков

Противники России и Белоруссии хотят нарушить стабильность в странах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Минск готовы дать отпор своим многочисленным недругам и даже врагам. Таким образом пресс-секретарь президента РФ отреагировал на сообщения иностранной прессы о том, что в Польше проходит подготовка к госперевороту в Белоруссии, передает ТАСС.

Очевидным остается одно, это то, что и у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. Среди них есть и те, кто не против покуситься на нашу стабильность. Мы и Белоруссия полны решимости противостоять этим попыткам, — сказал Песков.

Ранее The Times сообщило, что граждане Белоруссии, проживающие на территории Польши, готовят государственный переворот в стране. По данным издания, речь идет более чем о 100 гражданах республики.

В феврале сообщалось о задержании в Хабаровске четырех россиян по делу о подготовке госпереворота. По данным СМИ, участники движения в соцсетях вербовали военных для свержения власти. Против задержанных ведется следствие.