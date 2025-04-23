«Очень много нюансов»: Песков об усилиях США по Украине Песков: Россия приветствует посреднические усилия США по Украине

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Дмитрий Песков

Вашингтон продолжает свои посреднические усилия по Украине, и Москва приветствует их, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, работа в этом направлении продолжается. Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что вокруг разрешения кризисной ситуации есть много нюансов, которые должны быть обговорены.

США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю, но, безусловно, вокруг урегулирования очень много нюансов, которые нужно обговаривать, где нужно сближать позиции, — подчеркнул Песков.

До этого депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии, что страна признает российские территории в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон откажется от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный им план. По его словам, Белый дом разработал очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса.