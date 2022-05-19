«Очень быстро»: Матвиенко оценила вступление Швеции и Финляндии в НАТО Матвиенко рассказала о реакции России на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, как Россия отреагирует на вступление в НАТО Финляндии и Швеции. По её словам, в военном плане реакция Москвы будет соразмерной присутствию альянса на территории этих двух государств, пишут «Известия».

Вступление указанных стран в НАТО негативно скажется на политическом состоянии Европы, считает политик. Раньше Финляндия и Швеция демонстрировали нейтралитет, что очень ценилось Россией. Сегодняшнее их решение принято под давлением коллективного Запада.

Уж очень быстро оно прокручивается. По такому серьёзнейшему, существенному вопросу даже не сочли необходимым провести референдум — спросить мнение граждан этих стран. И уже в ближайшее время в Мадриде состоится сессия НАТО, где предполагается одобрение заявок Швеции и Финляндии на вступление, — сказала сенатор.

Матвиенко отметила, что причин для вступления стран в НАТО не было и можно лишь сожалеть о случившемся, так как между Россией и Финляндией на протяжении многих лет выстраивались взаимовыгодные отношения.

Мы всегда выступали за то, чтобы зона Балтийского моря была зоной мира, стабильности, покоя, взаимовыгодного сотрудничества, и так происходило, — резюмировала Матвиенко.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна по примеру Турции занялась блокировкой процесса рассмотрения заявок Швеции и Финляндии по вопросу присоединения к НАТО. Миланович собирается проинструктировать посла республики при НАТО Марио Нобило отдать свой голос против вступления двух северных стран в военный блок.