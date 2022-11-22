Минпромторг РФ отреагировал на сообщения о дефиците перевязочных средств Минпромторг: дефицита перевязочных средств в России нет и не будет

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На сегодняшний день в России нет дефицита перевязочных и кровоостанавливающих средств, заявил в беседе с ТАСС первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков. Он допустил, что в связи с объявлением частичной мобилизации на жгуты и бинты мог вырасти спрос, однако запасы оперативно пополнялись за счет внутреннего производства и поставок из-за рубежа.

Я бы не сказал, что есть супердефициты. Просто естественная ситуация, когда с учетом происходящего, в том числе частичной мобилизации, возник ажиотажный спрос, но он закрывается за счет внутреннего производства и за счет импортных поставок, — утверждает Осьмаков.

Он также добавил, что никаких системных и структурных дефицитов в России нет. Исчезновение же тех или иных товаров может быть связано с ажиотажем. Как утверждает представитель Минпромторга, эти проблемы в большинстве случаев решаются в течение полутора месяцев.

Ранее стало известно, что Япония в сентябре увеличила экспорт медицинских изделий в Россию на 578,2%. Отмечается, что по итогам первого полугодия 2022 финансового года, начавшегося 1 апреля, экспорт медизделий увеличился на 258,6%.