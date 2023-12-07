«Обязан понести наказание»: в ГД о нападении депутатской собаки на ребенка Нилов: член ЕР должен понести наказание из-за нападения его собаки на ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ситуации, когда собака депутата «Единой России» Ивана Егорушкина откусила шестилетнему ребенку в Саратовской области кусок щеки, необходимо разбираться и изучать конкретные данные, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. При этом он отметил, что депутатские полномочия Егорушкина никаким образом не освобождают его от ответственности. Нилов подчеркнул, что при наличии доказательства произошедшего хозяин агрессивного животного по закону обязан понести ответственность.

В данном случае еще должность не является основанием для освобождения от ответственности. Если есть факт нападения собаки на ребенка и он зафиксирован, то хозяин животного по закону обязан понести наказание, — сказал он.

Telegram-канал «Осторожно, новости» ранее сообщил, что в Саратовской области собака депутата Воскресенского района от «Единой России» напала на ребенка, откусила ему кусок щеки и кожу на затылке. По словам родных, которые приводит канал, сначала Егорушкин предлагал оплатить «палату» в больнице, но затем отказался помогать.

Ранее сообщалось, что в Калуге собака напала на девочку, прокусив ей ногу в двух местах и руку, а затем набросилась на 10-летнего мальчика. По словам очевидцев, собака находилась на самовыгуле, но после нападения хозяин поймал ее и увел домой. Детям была оказана медицинская помощь. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.