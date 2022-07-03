Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Софию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дипломаты и сотрудники посольства покинули Болгарию, сообщил РИА Новости источник в представительстве РФ. В ведомстве расценили высылку как «недружественный шаг» и намерены «принять ответные меры».

Сегодня они покинули страну, — сказал источник агентства, отвечая на вопрос о местонахождении дипломатов.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил о высылке 70 российских дипломатов из-за подозрения в «шпионской» деятельности. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это заявила, что власти свели к нулю возможность работы дипломатического представительства России в Софии, а глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас пригрозил аналогичной мерой в отношении болгарских дипломатов.

1 июля посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что поставит перед Москвой вопрос о закрытии российского посольства в Софии, поскольку ее недавнее обращение к Министерству иностранных дел Болгарии было проигнорировано. Митрофанова добавила, что ответственность за последствия этого шага ложится на болгарские власти.