Объявлен в розыск организатор белорусского формирования «Погоня» МВД объявило в розыск организатора незаконного отряда «Погоня» Прокопьева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объявлен в розыск один из организаторов ныне нефункционирующего белорусского экстремистского формирования «Погоня» Вадим Прокопьев, следует из базы МВД РФ. Известно, что он занимался вербовкой и обучением боевиков с участием иностранных инструкторов в Чехии, Польше и на Украине.

В базе сказано, что Прокопьева ищут по уголовной статье, но не уточняется по какой именно. В розыск объявлен еще один организатор «Погони» Валерий Сахащик.

Уголовное дело против организаторов белорусского экстремистского формирования «Погоня» в Белоруссии было возбуждено в ноябре 2022 года. В МВД республики тогда объяснили, что в Варшаве Прокопьевым и Сахащиком был создан вербовочный центр. В марте 2022 года формирование «Погоня» начало участвовать в военных действиях в зоне СВО на стороне Украины. Организация прекратила свое существование летом 2023 года.

Прокопьев в июле 2023 года была участником берлинского форума белорусских оппозиционеров. Он предложил возвести экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в ранг «английской королевы», при которой будет действовать реальный исполнитель. Сама она на форум не приезжала, и видеообращение к единомышленникам не присылала.