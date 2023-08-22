Следователи объявили в розыск гендиректора компании «Авангард» Александра Лазовского, который является еще одним фигурантом дела о незаконной экскурсии по подземным коллекторам Москвы, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, он покинул страну через день после трагедии.