Суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве бизнесмена в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорогомиловский суд Москвы отправил 46-летнего Лему Ибрагимова, обвиняемого в убийстве бизнесмена Михаила Котова, в СИЗО на два месяца, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В ходе судебного заседания подсудимый возражал против меры пресечения в виде заключения его под стражу.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход расследования взят под контроль московской прокуратурой.

7 сентября сотрудники столичной ДПС обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями на пассажирском сиденье в автомобиле Mercedes на набережной Тараса Шевченко. Убитым оказался 50-летний Михаил Котов, который, предположительно, возглавлял фирму «Химфуд», занимающуюся пищевыми добавками.

Позднее правоохранительные органы вышли на след предполагаемого убийцы Лемы Ибрагимова, который занимался строительным бизнесом, а также продажей овощей и фруктов. По словам Ибрагимова, оба мужчины ехали из торгового центра «Европейский» в сторону гостиницы «Рэдиссон Роял», как между ними произошел конфликт.

Со слов задержанного, Котов в какой-то момент направил на Ибрагимова пистолет, однако второму удалось его выхватить. Ибрагимов подчеркнул, что его действия являлись самообороной.