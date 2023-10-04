Обвиняемый в госизмене крымчанин отсидит 8 лет в колонии строгого режима Суд приговорил крымчанина Круглова к восьми годам колонии за попытку госизмены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымчанин Альберт Круглов, обвиняемый в попытке государственной измены и участии в деятельности террористической организации, приговорен к восьми годам колонии строгого режима по решению Южного окружного военного суда, передает ТАСС. Прокурор запрашивал для подсудимого 12 лет заключения, однако защите удалось добиться смягчения приговора.

Суд постановил Круглова признать виновным <…> и назначить наказание на срок восемь лет, — огласил вердикт судья.

В суде ранее заявляли, что Круглов является фигурантом ч.1 ст. 275 (приготовление к госизмене) и ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Летом 2018 года силовики обнаружили в доме Круглова две самодельные взрывчатки с поражающими элементами, они были замаскированы под термос и бутылку. Следователи также выяснили, что обвиняемый призывал к расправе над мирными жителями по признаку религиозной принадлежности. За эти деяния в 2019 году он получил один год и восемь месяцев тюрьмы, а также штраф в 60 тысяч рублей.

Когда Круглов вышел, он решил присоединиться к запрещенному в России украинскому национальному батальону, при попытке сделать это его задержали.

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