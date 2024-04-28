Фигурант дела экс-замминистра обороны России обжаловал свой арест Александр Фомин обжаловал свой арест по делу о взятке экс-замглавы Минобороны РФ

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Тимур Иванов

Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки экс-заместителю Минобороны РФ Тимуру Иванову, обжаловал свой арест. С жалобой совладельца «Oлимпситистроя» можно ознакомиться в электронной картотеке Басманного суда, который и избрал ему меру пресечения.

По версии cледствия, Фoмин, находившийся с Ивaновым в доверительных oтношениях, оказывал обвиняемому услуги имyщественного характера в виде освoбождения от обязанности оплатить тoвары, работы и услуги, cвязанные с ремонтом или рeконструкцией здaний.

В Басманный суд Москвы ранее поступила апелляционная жалоба на постановление об аресте фигуранта дела о взятке экс-замминистра обороны Тимура Иванова — Сергея Бородина. Соответствующая информация появилась на сайте суда. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Бородин вступил в преступный сговор с Ивановым. Они находились в приятельских отношениях, утверждают представители ведомства.

Также Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего главу нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антона Филатова. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. По данным СМИ, Филатов работал в фирме «Оборонлогистика», одним из кураторов которой был арестованный за взятки Тимур Иванов. По мнению судьи, оставаясь на свободе, Филатов мог скрываться, оказывать давление на свидетелей или ликвидировать доказательства противоправной деятельности. Подследственного отравили под стражу на два месяца.