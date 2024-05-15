Обстрелы российского города обсудят в Совбезе ООН Мирошник: Совбез ООН должен обсудить обстрелы Белгорода 20 мая

Фото: Loey Felipe/UN Photo/Global Look Press

Обстрелы Белгорода Вооруженными силами Украины должны стать предметом обсуждения на заседании Совета Безопасности ООН 20 мая, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, которые приводит РИА Новости, действиям украинских войск должны быть даны правовые оценки.

Мы прекрасно понимаем, что это вызов. Это массовая гибель гражданского населения. Здесь явно видно, кто применял вооружение. И этим действиям должны быть даны правовые оценки, — сказал Мирошник.

По его словам, в настоящий момент в МИД РФ работают над формами того, где это будет заявлено и как будет обсуждаться. Заседание Совбеза ООН, на котором будет рассматриваться вопрос использования украинской армией западного вооружения, заявлено на 20 мая.

Ранее, в воскресенье, 12 мая, ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В результате один из обломков снаряда, выпущенного «Точкой-У», попал в многоэтажный дом, из-за чего обрушилась часть здания. По последним данным, количество жертв увеличилось до 17 человек.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, трагедия в Белгороде показала, что Киев полностью утратил понятие человечности. По ее словам, украинские власти опустились до войны с жилыми домами и мирными жителями.