Обстрел Украиной ЗАЭС назвали играми с ядерным огнем Депутат Затулин: обстрел ЗАЭС является провокацией и игрой с ядерным огнем

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Обстрел Запорожской АЭС украинской стороной подтверждает, что действия киевских властей становятся более авантюрными и опасными, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он назвал атаку провокацией и игрой с ядерным огнем.

ВСУ обстреляли утром 14 марта критическую инфраструктуру Запорожской АЭС. Взрывное устройство упало в пяти метрах от резервуара с дизельным топливом. По словам депутата, подобные атаки, безусловно, опасны, потому что чреваты ядерной катастрофой.

Это лишний повод тем, в чью сторону это облако может, не дай бог, если случится что, двинуться, подумать и укротить все эти попытки, дать знать своим подопечным в Киеве, что они играют с огнем. <...> Атаки на Запорожскую АЭС — это фактически провокация преднамеренной катастрофы, пострадать от которой может весь мир, — подчеркнул парламентарий.

Он высказал мнение, что Киев пытается доказать такими атаками свою способность наносить ущерб России и раскачать тем самым политическую ситуацию в нашей стране. Однако, по словам Затулина, этого не произойдет.

Ранее пресс-служба ЗАЭС сообщила, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство в пяти метрах от баков с дизельным топливом на территории атомного объекта. Представители станции уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные.