«Обречены»: посол предрек судьбу «адских санкций» Запада против РФ Посол Степанов: попытки Запада изолировать РФ санкциями обернулись против него

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Санкции Запада, с помощью которых он пытается изолировать Россию, оказались обречены на провал, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов в статье на странице диппредставительства в соцсети X. По его словам, рестрикции в первую очередь ударили по населению применивших их стран.

Злополучная логика изоляции России при помощи «адских санкций» оказалась обреченным на провал просчетом, причем основной удар пришелся на население соответствующих стран, — обратил внимание дипломат.

Степанов назвал инициаторов ограничительных мер «кабинетными воинами», якобы выступающими за либерализм. При этом экономическая война, объявленная Западом против России, обернулась растущими издержками против него самого, указал посол.

Ранее американский инвестор Джим Роджерс объяснил, что Запад продолжит вводить санкции в отношении РФ, однако страна под его давлением никуда не исчезнет. По его словам, подобный исход невозможен благодаря грамотной работе по обходу рестрикций российским правительством.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций, в который вошли ограничения на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты. Помимо прочего, рестрикции были введены против 116 физических и юридических лиц из РФ.