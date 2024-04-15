«Обоюдоострое оружие»: Песков о новых санкциях Запада против России Песков назвал обоюдоострым оружием санкции Запада против российских металлов

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Дмитрий Песков

Новые санкции США и Великобритании против России, связанные с торговлей алюминием и медью, абсолютно незаконны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, эти ограничительные меры являются «обоюдоострым оружием», которое будет также бить по интересам тех, кто вводит санкции, передает ТАСС.

Относимся к ним так же, как и ко всем остальным санкциям, — считаем их абсолютно незаконными. И считаем, что эти санкции в любом случае — обоюдоострое оружие. И они будут абсолютно так же бить по интересам тех, кто эти санкции вводит, — сказал Песков.

Он добавил, что после введения санкций на российское сырье на рынке алюминия, меди и никеля произошла дестабилизация цен. Песков подчеркнул, что Россия следит за развитием ситуации.

Ранее США и Великобритания ввели запрет на поставку российского алюминия, меди и никеля на склады Чикагской и Лондонской биржи металлов, а также их прямой импорт. Компаниям также нельзя оказывать услуги по покупке, продаже, поставке, экспорту или реэкспорту российского сырья. После введения санкций цены на алюминий на Лондонской бирже увеличились на 9,4% и составили $2494 за тонну. Никель в свою очередь подорожал на 8,8%, до $17,17 за тонну.