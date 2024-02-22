«Обострять не собирается»: политолог объяснил побег Надеждина из России Политолог Макарин: уехавший Надеждин решил не обострять отношения с властью

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Борис Надеждин

Борис Надеждин своим отъездом из России продемонстрировал, что не собирается обострять отношения с действующей властью и дальше оспаривать решение Центризбиркома о снятии его кандидатуры с выборов президента, поделился мнением с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. Эксперт назвал политика осторожным человеком.

Он заявил, что уезжает в отпуск на отдых. Это демонстрация, что он не собирается дальше реально оспаривать свое снятие и вести серьезную политическую кампанию. Он пошел в Верховный суд, в котором сказали, что вас сняли правильно. На этом он и остановился. Рисковать и обострять отношения с властью он не собирается. Надеждин — человек осторожный, — сказал он.

Верховный суд РФ ранее отклонил иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России. Сам Надеждин на заседании не присутствовал.

ЦИК при отказе сослалась на то, что доля недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой. Поэтому в суде выступали его юристы, которые просили допустить своего доверителя до участия в выборах. По их словам, нет никаких сомнений, что много людей отдали ему голоса.