«Оборзевшие твари»: Медведев оценил возможный ввод миротворцев на Украину Медведев назвал предложивших «миротворческие» услуги натовцев врагами и тварями

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что предложение ввести «миротворческие силы» НАТО на Украину могли сделать только враги. Политик подчеркнул в своем Telegram-канале, что «натовцы» — «оборзевшие твари», которые держат всех остальных за «придурков».

По словам Медведева, истинная цель таких предложений — это вступить в конфликт на стороне врагов России, чтобы установить на линии соприкосновения выгодный мир с позиции силы.

Очевидно и то, что такие «миротворцы» — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооружённых сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага. Они комбатанты, а не «писмейкеры». И они будут погибать в ходе военных действий, — отметил Медведев.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза близки к обсуждению темы отправки миротворческих сил на Украину. По его словам, европейские лидеры находятся рядом с «ранее не переступаемой границей».