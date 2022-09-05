«Обнулил себя как дипломат»: Песков о высказываниях Борреля Песков: Боррель полностью обнулил себя как дипломат, назвав Россию «фашистским государством»

Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жозеп Боррель

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, назвав Россию «фашистским государством», полностью себя обнуляет как дипломат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого цитирует ТАСС. Он подчеркнул, что теперь никакие его высказывания об отношениях с РФ не имеют смысла.

Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер, — сказал Песков.

По данным СМИ, выступая на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, Боррель перешел с английского языка на родной испанский. После смены переводчика звук голоса главы евродипломатии был отключен. При этом перевод ответов Борреля на вопросы депутатов завершился следующим образом: «Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Позднее представитель офиса главы внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заверила, что Боррель не называл Россию «фашистским государством». По ее словам, это была ошибка перевода.

Представить МИД России Мария Захарова при этом подчеркнула, что слова Борреля о «фашистском государстве и фашистским режиме» в отношении России стоит приберечь для США, ведь пресс-секретарь Джо Байдена заявляла, что «американские республиканцы — фашисты».