В России хотят установить единое время запрета на шум в жилых домах «Известия»: доработанный законопроект о тишине внесут в Госдуму 23 октября

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Доработанную версию законопроекта о тишине, устанавливающего единый запрет на шум с 23:00 до 07:00, внесут на рассмотрение в Госдуму 23 октября, сообщают «Известия», которые ознакомились с документом. По данным издания, штрафы для нарушителей составят до 500 тысяч рублей.

Мы не предлагаем борьбу с топающими котами. У людей должна быть возможность комфортного отдыха после рабочего дня, без необходимости слушать громких соседей. Наш законопроект создает все необходимые правовые механизмы, — прокомментировал инициативу лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Документ устанавливает единый запрет на шум с 23:00 до 07:00, а также время для проведения строительных работ с 9:00 до 19:00 по будням с двухчасовым перерывом с 13:00 до 15:00. Штрафы за первый проступок для физлиц составят до 500 до двух тысяч рублей, за должностных лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение гражданам придется заплатить двух тысяч до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, а организациям — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

За систематическое (три и более раз), совершение правонарушения повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок от 10 до 30 дней, — отмечается в публикации.

Также инициатива наделяет жильцов правом «выбирать уполномоченных по дому из числа собственников или представителей управляющих компаний (УК) для проведения профилактики и фиксации противоправных действий нарушителей тишины». Как заявил Слуцкий, таким образом депутаты предлагают внедрить механизм профилактики.

Ранее сообщалось, что общественная организация «Деловая Россия» в августе обратилась в Минстрой с предложением официально ограничить время шумных ремонтных работ, особенно в новостройках. Запрет предлагалось ввести с 20:00 до 8:00, с 14:00 до 16:00, а также в праздничные и выходные дни.