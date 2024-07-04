Обновился список машин, рекомендованных для госслужащих Минпромторг расширил перечень рекомендованных для госслужащих машин

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Минпромторг России дополнил список отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В перечень внесли автомобили Lada Largus и Xcite X-Cross 7.

Всего для закупок рекомендованы 14 брендов (более 40 моделей). С полным перечнем можно ознакомиться на сайте министерства.

Минпромторг России актуализировал перечень отечественных автомобилей, которые рекомендованы для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях. Он дополнен автомобилями Lada Largus, Xcite X-Cross 7, а также моделями «Газель» и «Соболь», — сообщило ведомство.

В Минпромторге подчеркнули, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина при планировании закупок ответственным за транспортное обеспечение лицам рекомендуется в первую очередь ориентироваться на данный перечень.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слухи о том, что госчиновникам запретят выезжать за границу. По его словам, в российских ведомствах действуют разные правила выезда сотрудников за рубеж. Есть какие-то ведомства, где действительно выезды сотрудников не разрешаются, уточнил Песков.