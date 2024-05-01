«Обнаружить и ликвидировать»: российский снайпер о работе в зоне СВО МО РФ: cнайперы из Бурятии ликвидировали группу из пяти солдат ВСУ у Часова Яра

Фото: МО РФ

Российские снайперы-десантники из Бурятии ликвидировали группу из пяти украинских солдат у Часова Яра в ходе проведения специальной операции, сообщило Министерство обороны РФ. Один из военнослужащих заметил в прицел вражескую пехоту. Снайперу удалось поразить бойцов ВСУ с расстояния в более чем 1500 метров.

Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров был уничтожен первый противник. Другими выстрелами были ликвидированы ещё четверо боевиков ВСУ, — заявили в ведомстве.

По словам снайпера с позывным Бальбо, основная задача — «обнаружить противника первым». Чаще всего целями выступают офицерский состав, пулеметчики, гранатометчики и связные ВСУ. Как отметил Бальбо, их следует «немедленно ликвидировать».

Помогают нам выполнить задачи современные российские винтовки разных калибров. Есть разные оптики дневного и ночного использования, тепловизионные. Мы ими владеем. Работа ведется на разных дистанциях, от 1500 и более метров, — добавил боец.

Ранее Минобороны России сообщило, что уссурийские десантники спасли и вывезли из опасной зоны женщину с детьми, пытавшихся самостоятельно покинуть Часов Яр. В ходе операции один ребенок и бойцы получили ранения.