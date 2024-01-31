Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе Севастополя

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Обломки ракеты, сбитой средствами противовоздушной обороны над Севастополем, упали в частном секторе в районе улицы Федоровской, сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По информации губернатора, никто из местных жителей не пострадал.

В районе улицы Федоровской обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. Никто не пострадал, — написал Развожаев.

Также губернатор попросил севастопольцев сохранять спокойствие, оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности. Он добавил, что ПВО продолжает работу.

Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, — подчеркнул глава города.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинской армии на село Таволжанка в Шебекинском городском округе. По его словам, дроны-камикадзе ВСУ повредили частное домовладение, гараж, линии газо- и электроснабжения. Кроме того, взрывчаткой был поражен мемориал. По словам Гладкова, камень сильно посекло. В результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал, уточнил он.