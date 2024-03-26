«Обламывают зубы»: Песков заявил, что мир начал отказываться от доллара Песков: процесс дедолларизации в мировой экономике уже начался

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Дмитрий Песков

Процесс дедолларизации в мировой экономике уже начался вместе с утратой американского лидерства, однако он завершится еще не скоро, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru. По его словам, у Вашингтона «проблемы по многим направлениям, почти по всем».

Они не удерживают региональные конфликты, не удерживают мировую экономику. Они не удерживают доллар — свою курицу, несущую золотые яйца. Процесс перехода на национальные валюты набирает темпы, и это будет подрывать мощь США. Они будут изо всех сил пытаться цепляться за Олимп, обламывая ногти, зубы, — резюмировал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Штатам придется слезть «с Олимпа». Вместо него будет создан многополярный мир, где господствуют справедливость, взаимоуважение и готовность к диалогу, подытожил он.

Ранее Песков сказал, что Россия сейчас находится в состоянии войны, потому что боевые действия на Украине вышли за рамки специальной военной операции из-за вмешательства стран Запада. Песков подчеркнул, что Россия продолжит действовать так, чтобы украинский военный потенциал не мог угрожать безопасности российских граждан и территории, поскольку часть территории России де-факто оккупирована Украиной.