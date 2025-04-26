«Обезумевшие политики»: в Госдуме заявили о риске второго Чернобыля Миронов призвал мировое сообщество не дать Украине организовать второй Чернобыль

Мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы Украина не повторила трагедии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС), заявил РИА Новости лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он добавил, что мирный атом останется мирным только, если он не будет находиться в руках Киева.

Призываю мировое сообщество сделать все, чтобы по вине обезумевших украинских политиков не повторилась трагедия Чернобыля. Чтобы мирный атом оставался мирным, он не должен находиться в их руках, — сказал он.

Миронов напомнил, что в субботу, 26 апреля, исполняется 39 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Депутат заявил, что за прошедшие годы Россия извлекла уроки из трагедии, обеспечив ядерной энергетике страны самое безопасное использование. Он также поблагодарил всех атомщиков и ликвидаторов аварии.

Ранее исследования показали, что животные, обитающие в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, не только адаптировались к радиации, но и демонстрируют признаки ускоренной эволюции. Испанские биологи обнаружили у местных лягушек необычную черную окраску, связанную с повышенным содержанием меланина.

До этого научный сотрудник Научно-практического центра Национальной академии наук Белоруссии Павел Велигуров заявил, что животных-мутантов в зоне отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС нет. При этом, по его словам, охотиться в этих местах не рекомендуется.