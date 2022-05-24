Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своём Telegram-канале заявление премьера Нидерландов Марка Рютте о малых шансах Украины стать кандидатом на членство в Евросоюзе, напомнив об известном русском выражении: «обещать — на значит жениться». Ранее Рютте выступая в парламенте объяснил, что все обещания Киеву — это всего лишь «эмоциональное заявление».