«Оба народа братские»: Миронов о прекращении огня в Карабахе Миронов: Россия разделяла общую историю с Азербайджаном и Арменией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Режим прекращения огня в Карабахе в первую очередь важен для мирных жителей региона, которые всегда страдают от боевых действий, независимо от того, кто их начал, заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. По его словам, народы Азербайджана и Армении являются братскими для России, вместе с ними она разделяла общую истории на протяжении столетий. Парламентарий подчеркнул, что ответственность за произошедшее в Карабахе в 2020 году лежит на нынешнем руководстве Армении.

Народы Азербайджана и Армении нам не чужие, мы не просто соседи, а имеем общую историю не одну сотню лет, оба народа для нас братские, — сказал он.

Миронов считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян «заигрался в национального лидера» и довел ситуацию до войны, после чего отказался от обсуждения прав жителей Карабаха.

Он (Пашинян. — NEWS.ru) не отстаивает интересы армянского народа. Отмечу, что накануне первым, кому он бросился звонить за помощью, стал госсекретарь США. Вмешательство Вашингтона — это самое худшее для Армении, что может быть в такой ситуации, — добавил депутат.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ведомстве не зафиксировали случаев нарушения режима прекращения огня в Карабахе, начиная с момента вступления в силу договоренностей о приостановке боевых действий. В ведомстве также заявили о поддержке контактов со всеми сторонами конфликта.