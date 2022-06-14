О вывеске с Z замолвите слово Нужна ли в современном мире борьба с заимствованиями из иностранных языков

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Известная своей ортодоксальностью глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила в законодательном порядке объявить войну вывескам на иностранных языках. Патриотический порыв объединил стремление и родной язык защитить, и снять со стен колониальную накипь. Укрепить таким образом наш суверенитет. Идею подхватил и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, всегда открытый к ярким инициативам, ничего не стоящим казне.

Впрочем, тут же проявились скептики, уже пережившие в 2010 годах кампанию мэра Сергея Собянина по очистке крыш Москвы от светящейся рекламы. В том числе и на латинице. Особенно телевизионщики любили показывать, как звезду «Мерседеса» срывают с «мясом» с Дома на набережной. Прошли годы, и вновь на столичных верхотурах сияют многометровые яркие бренды. В этом есть проявление своеобразной рыночной диалектики. Однако уже заявлено, что малым предприятиям просто не по усохшему карману тратить миллион-полтора на смену языка вывески. К тому же как поступать со все более широким использованием символов СВО — буквами Z, V, O. Их-то вряд ли кто намеревался поставить вне закона. Представьте плакат «ZaVoдной апельсин».

Тем более что дело не только и не столько в факте англицизмов исключительно в вывесках и рекламе. Покойный Владимир Жириновский незадолго до своего ухода вновь эмоционально поднял тему засорения русского языка иностранными словами и терминами. Понятно, что в рамках глобализации ни один язык, за исключением, может, диких племен Амазонии, не сохраняет своей первозданной чистоты. Более того, очень часто заимствования приходят вместе с новой осваиваемой нацией сферой деятельности. Потому-то в лексиконе всадников полно тюркизмов, в сфере мировой классической культуры, университеты которой Россия упорно проходила с XVIII века, французские и итальянские заимствования. Цифровизация внесла в наш лексический оборот огромное количество оправданных англицизмов.

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Но ведь недаром во Франции еще в 80-е годы столкнулись с проявлением так называемого франгле — с избыточным и не оправданным использованием английских слов. И приняли ряд мер, в том числе законодательных, для очищения родного языка от излишне наносного. У нас эта проблема время от времени будируется. Но активное употребление иностранных словечек, которым есть русские аналоги, традиционно было признаком исключительности, избранности, принадлежности к особому интеллектуальному сословию. Так, дворянство говорило на французском, отделяя себя от черни.

Ведь еще в советские времена многие возмущались тем, что международники так и сыпят англицизмами: эскалация, саммит... Теперь эти термины давно обрусели, но ныне и с парламентской трибуны говорят об «украинском кейсе», рассматривают вопрос на особом «треке». Такая вот лексическая эскалация. Достаточно прочитать Пелевина, как бы современного классика.

Так что борьба с вывесками — вещь простая, но броская. Может громко прогреметь, но сути процесса не изменит. Да и как обойтись русским, если на каждом шагу вывески либо об «элитной сантехнике», либо «евроремонте».

К слову, если мы надеемся, что многое, включая иностранный туризм, вернется, то без вывесок и указателей на латинице все равно не обойтись. Хотя бы в туристических районах Москвы и Санкт-Петербурга. Такая вот диалектика.