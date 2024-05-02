«Нужно разобраться»: Драпеко об угодивших в скандал бардах Никитиных Депутат Драпеко призвала проверить бардов Никитиных на финансирование ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Драпеко

Депутат Государственной Думы Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru призвала проверить бардов Сергея и Татьяну Никитиных на финансирование ВСУ. По его словам, поэтесса Юнна Мориц также должна подать на музыкантов иск в суд из-за нарушения авторских прав.

Юнна Мориц может подать на бардов иск в суд, потому что у нас довольно хорошо разработано законодательство по охране авторских прав. Кроме того, мы находимся в международных организациях, которые обязаны содействовать нам в подобных ситуациях. Если Никитины действительно нарушают авторские права, то мы можем через суд запретить им исполнять песни и взыскать материальный ущерб. С историей про финансирование ВСУ тоже нужно разобраться, это дело правоохранительных органов, — рассказала Драпеко.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что бардов Никитиных могут обвинить в дискредитации Вооруженных сил РФ и финансировании экстремистской деятельности. По его словам, если правоохранительным органам удастся доказать, что музыканты помогали ВСУ, на них могут завести уголовное дело о содействии террористической деятельности.

До этого актриса Яна Поплавская сообщила, что знаменитые советские барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечисляют гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены и Никитины.