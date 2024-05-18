«Нужно ликвидировать»: Вассерман раскрыл рецепт победы над Украиной Вассерман назвал Украину террористической организацией и призвал принять меры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Для победы над Украиной ее необходимо ликвидировать как террористическую организацию, такое мнение в беседе с MK.RU высказал депутат Государственной думы Анатолий Вассерман. Он обратил внимание, что украинское руководство продолжает наносить удары по российским регионам, пуская в бой рядовых солдат, которых Киеву «не жаль».

Они продолжают пытаться атаковывать российские регионы, потому что мы пока не трогаем руководство террористической организации «Украина», а рядовых боевиков им не жаль. Мирных жителей оккупированных этой организацией территорий и подавно не жаль. Нам нужно ликвидировать не руководство, а всю эту организацию, — уверен депутат.

Вассерман добавил, что большая часть граждан Украины являются этническими русскими. При этом правительство страны представляет собой антирусскую организацию. По мнению депутата, необходимо признать территорию соседнего государства «естественной частью России», а ее население — частью русского народа.

Ранее СМИ сообщали, что политики на Украине и на Западе начали сомневаться, кто на самом деле отвечает за важные государственные решения в Киеве. Так, некоторые чиновники предполагают, что страной руководит не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак, имеющий высокую влиятельность.