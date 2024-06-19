«Нужно идти в блогеры»: в ГД о резких высказываниях комментатора Иваницкого Депутат Свищев осудил комментатора Иваницкого за резкие слова на Играх БРИКС

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Дмитрий Свищев

Руководство телеканала Матч ТВ приняло верное решение, когда отстранило комментатора Владимира Иваницкого от работы на Играх БРИКС за его резкие высказывания в прямом эфире, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, обязанность журналиста — уважать зрителей, а если он не справляется с ней, то ему не место на телевидении.

Любой журналист, работающий в прямом эфире, должен как минимум уважать своих зрителей, подбирать выражения и быть воспитанным человеком. Если он не может правильно выражаться, тогда ему не место в журналистике, по крайней мере на телевидении уж точно, — заявил парламентарий.

Свищев напомнил, что Иваницкого слушали десятки тысяч зрителей. По его словам, после сказанного комментатором в прямом эфире уважение к нему как к профессионалу окажется под вопросом. Как отметил парламентарий, если журналист позволяет себе использовать такой лексикон, то ему «стоит в блогеры идти», поскольку они могут позволить «себе все что угодно».

Иваницкий говорит, что даже не понимает проблематики, в таком случае с ним тем более не о чем говорить. Если он поймет, что такие выражения недопустимы, то, наверное, принесет извинения. Если не поймет, то телеканалу нужно будет принять решение о целесообразности его дальнейшей работы, — заключил он.

Иваницкий ранее сообщил, что его отстранили от работы на Играх БРИКС после реплики про «руса-самбиста» и «шмар», которые могут испортить его генетику. Спортивный журналист с решением руководства телеканала Матч ТВ не согласился.