«Ну не придурки?»: Путин об отказе Украины от переговоров с Россией Путин заявил, что «придурки» на Украине отказались от переговоров с Россией

Фото: kremlin.ru/Сергей Савостьянов, ТАСС

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин напомнил, что именно Киев отказался от переговоров с РФ. По словам главы государства, если бы не «придурки» на Украине, то конфликт давно бы закончился.

Ну не придурки, нет? И прямо говорят, и если бы мы пошли на это, уже все давно бы было закончено, полтора года назад. Это просто лишний раз подчеркивает, что они не самостоятельные люди, это понятно, для всего мира это очевидно, — сказал Путин во время церемонии вручения премии «Служение».

Президент подчеркнул, что руководитель переговорной группы со стороны Украины — лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия — сам признался, что упустил момент довести до конца переговорный процесс с Москвой. Путин напомнил, что в этом Киеву помешал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который уговорил их не реализовывать договоренности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что западные страны в случае желания начать переговоры по Украине должны прекратить поставлять оружие в Киев и принимать антироссийские санкции. По ее словам, в противном случае достичь решения конфликта не удастся. Она подчеркнула, что Россию пытаются втянуть в некий «психоделический процесс», однако заманить ее в эту ловушку не получится.