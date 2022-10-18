«Ну не позорище?»: В Госдуме возмутились неравным выплатам мобилизованным Депутат Миронов предложил уравнять выплаты мобилизованным во всех регионах России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил уравнять выплаты мобилизованным во всех регионах России. По его мнению, это несправедливо, что солдаты из разных субъектов РФ бьются «в одних окопах», получая при этом разные суммы. Видеозапись с выступлением Миронов опубликовал в своем Telegram-канале.

Сидят ребята в одном окопе. Кому-то субъект заплатил 100 тысяч, а другому — 50, а третьему вообще ничего. <…> Они будут отдельно защищать Москву, Сахалин, Новосибирск, Чувашию? Россию будут защищать! Ну не позорище? — возмутился он.

По состоянию на сегодняшний день региональные выплаты не получают мобилизованные из Ивановской, Кировской, Курганской, Магаданской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Ульяновской областей, Пермского и Приморского края, а также республик Бурятия, Карелия, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

Накануне Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство предлагает продлить срок представления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности. Кроме того, приостановить вынесение решений о проведении налоговых проверок, а также на полгода продлить предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.