«Ну и где здесь пропаганда?»: депутат ГД защитил запрещенный в России фильм Депутат Госдумы Попов заступился за фильм «Кандидат» режиссера Шадрина

Фото: proficinema.com

Кадр из фильма «Кандидат»

Заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов вступился за фильм «Кандидат» якутского режиссера Дмитрия Шадрина в своем Telegram-канале. Он назвал сюром введенный запрет на прокат фильма, к которому Роскомнадзор и Минкульт выдвинули претензии касательно ЛГБТ-пропаганды, и подчеркнул, что запрет бьет в том числе по талантливым художникам.

Ну и где здесь пропаганда ЛГБТ? Сюр, ей-богу. Предупреждал, что так и будет. Что мы ударим законом по талантливым российским художникам, по всей индустрии. Так и происходит. Жаль, — написал Попов.

При этом к посту он прикрепил кадр из другого фильма под названием «Зина&Леха: Новогодний маскарад». Эта картина летом широко обсуждалась в Сети и вызвала неоднозначную реакцию, поскольку в ленте присутствовали сцены переодевания: главный герой представал то в женском, то в мужском образе.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат» режиссеров Степана Бурнашева и Дмитрия Шадрина. Политик рассказал, что смотрел обе эти картины и считает, что авторы не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

Картину «Айта» назвали «мощным якутским триллером по мотивам реальных событий». В основе сюжета — таинственная гибель якутской старшеклассницы. В ее смерти начинают обвинять приехавшего в поселок русского по национальности полицейского. Согласно данным из открытых источников, фильм стал самым кассовым в истории якутского кинематографа, собрав в прокате более 26 млн рублей.