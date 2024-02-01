НПО Russian Election Monitor признана нежелательной в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ признала немецкую НПО Russian Election Monitor нежелательной в России организацией, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств в дела России Василий Пискарев в Telegram-канале комиссии. Он пояснил, что организация занимается дискредитацией российской электоральной системы. В поле зрения комиссия попала в период прошлых выборных компаний, и, как указал Пискарев, ее деструктивная деятельность проявляется и сейчас.

Немецкая НПО Russian Election Monitor образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ, ПАСЕ, нежелательным в России Фондом Генриха Белля, — говорится в сообщении.

29 января Минюст РФ внес американский проект GlobalGiving в реестр нежелательных организаций. Это краудфандинговая платформа, благодаря которой проекты собирают благотворительные средства. При этом немецкие организации «Свободная Россия Берлин» и «Свободная Россия Северный Рейн — Вестфаллия» попали в этот список еще в декабре.

В декабре Telegram-канал Mash сообщил, что у российских радиостанций появился негласный стоп-лист на нежелательных артистов — иноагентов, осудивших СВО и уехавших из России. В частности, с 2024 года россияне не смогут услышать в эфире треки Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).