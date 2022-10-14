Новый участник проекта «Сахалин-2» появится до конца 2022 года Новак: новый участник проекта «Сахалин-2», который заменит Shell, появится до конца 2022 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Новак

Новый участник проекта «Сахалин-2», который должен заменить британско-нидерландскую нефтегазовую компанию Shell, появится до конца 2022 года, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он напомнил, что ранее правительство РФ опубликовало указ, в котором говорится о смене иностранного оператора на российского. Новак отметил, что Россия дала возможность акционерам остаться в составе проекта, однако Shell решила выйти из него, передает РИА Новости.

Указ раньше вышел по «Сахалину-2». Там сменили оператора на российского оператора. Раньше был оператор Shell, сейчас «Газпром» соответственно. Дали возможность всем тем, кто участвовал раньше в составе акционеров этого проекта, остаться, те, кто пожелал. Японцы пожелали, а Shell не пожелал. Он отказался от участия в проекте. Там будет новый акционер, до конца года будет определен новый акционер, на ту долю, с которой ушел Shell, — заявил Новак.

В конце февраля 2022 года компания Shell, которая владела 27,5% долей проекта, объявила об уходе из «Сахалина-2». Позднее нефтегазовая фирма отозвала с проекта управляющий и технический персонал. Вместе с тем сообщалось, что японские Mitsui (доля в проекте — 12,5%) и Mitsubishi (10%) не намерены выходить из проекта.

Правительство России распорядилось создать нового оператора СРП-проекта «Сахалин-1» — ООО «Сахалин-1» с регистрацией в Южно-Сахалинске. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.