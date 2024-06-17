Новый спецпредставитель президента назвал свою главную задачу на посту Титов намерен заняться на посту спецпредставителя президента бизнес-дипломатией

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Борис Титов

Борис Титов, назначенный на должность спецпредставителя президента по связям с международными организациями, назвал своей главной задачей бизнес-дипломатию. В беседе с РБК он отметил, что Россия никогда не будет существовать в изолированном пространстве и построить экономику, закрытую от всех на замок, у страны не получится.

Моя задача сформулирована как экономическая, бизнес-дипломатия. География международных связей меняется, но мы все равно не существуем в изолированном пространстве. Экономику, закрытую от всех на замок, мы не построим, — заявил Титов.

Он добавил, что намерен заниматься расширением связей и созданием новых условий для бизнеса на международной арене. Титов пояснил, что в стране до сих пор работают Ассоциация европейского бизнеса и Американо-Российская торговая палата, которые «пытаются спасти то, что уже существовало».

Президент России Владимир Путин назначил Бориса Титова спецпредставителем по связям с международными организациями 16 июня «для достижения целей устойчивого развития». До этого он был уполномоченным по защите прав предпринимателей. До 2022 года должность Титова занимал Анатолий Чубайс, который к настоящему моменту находится за границей.