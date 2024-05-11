Новый состав правительства России 2024 года: кто вошел — в лицах

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров. Согласно его предложению, сохранены посты для министров труда Антона Котякова, природных ресурсов и экологии Александра Козлова, просвещения Сергея Кравцова, культуры Ольги Любимовой, экономического развития Максима Решетникова, финансов Антона Силуанова, здравоохранения Михаила Мурашко, строительства Ирека Файзуллина, образования и науки Валерия Фалькова, по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и цифрового развития Максута Шадаева.

Пост первого вице-премьера в составе нового кабмина предложено занять Денису Мантурову. На посту вице-премьера Викторию Абрамченко может сменить Дмитрий Патрушев. Среди других заместителей председателя правительства значатся Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

Помимо прочего Мишустиным предложены и новые лица. Так, пост министра транспорта может занять Роман Старовойт, бывший на должности губернатора Курской области. Министром промышленности могут утвердить губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Министром энергетики может стать губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, а министром сельского хозяйства — Оксана Лут, которая занимала должность первого заместителя главы ведомства. Руководить министерством спорта России предложено губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву.

В новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство. Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин. Пять ведомств будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о Министерстве иностранных дел, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны. Глав этих ведомств утвердит сам Путин.

Президент уже также подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Согласно документу, премьер-министр России будет иметь десять заместителей, включая одного первого. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Новый состав правительства России 2024 года, предложенный Михаилом Мишустиным — в галерее NEWS.ru