Новый министр обороны обратился к бойцам, взявшим Авдеевку Глава МО Белоусов поблагодарил 10-й танковый полк, штурмовавший Авдеевку

Фото: Kremlin.ru

Андрей Белоусов

Глава Минобороны России Андрей Белоусов обратился к командованию и личному составу 10-го танкового полка, который принимал участие в штурме Авдеевки в ДНР. Он высоко оценил вклад военных во взятие под контроль населенных пунктов Камышеваха, Парасковиевка, Красногоровка и Уманское, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Глава военного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность воинскому долгу и присяге, выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что Авдеевку можно будет оперативно восстановить в течение года после того, как линия соприкосновения отодвинется еще дальше. По словам политика, он недавно посещал населенный пункт, в котором сейчас проживают порядка тысячи человек.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что Авдеевка Донецкой Народной Республики станет подшефной территорией региона. Это произойдет после того, как населенный пункт войдет в Ясиноватский муниципальный округ, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что армия РФ установила контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.