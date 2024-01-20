В России необходимо возродить ГУЛАГ и изолировать там несогласных с государственной политикой и проведением СВО, заявили в Госдуме. Кто из депутатов выступил с таким пожеланием, зачем ему это нужно, кто и как пытается его за это наказать?
Кто и зачем предложил создать «новый ГУЛАГ»
С предложением возродить в России систему Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Царьград».
В октябре 2023 года в ток-шоу на ТВ Гурулев утверждал, что в России есть «мизерный процент гнили, которую необходимо уничтожить». В беседе с «Царьградом» депутат признал, что в РФ действует мораторий на смертную казнь, однако, «если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры».
«Мне сейчас говорят: „Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ“. Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого», — объявил Гурулев.
Новые заявления Гурулева были встречены критикой в соцсетях. Так, политолог Виталий Обедин заявил BRIEF, что «ни один ненавистник России не предлагал уничтожить [20% населения РФ] просто по идеологическому принципу». В результате депутат вынужден был объяснить свои слова.
«Если вы посмотрите исходное видео, то поймете, что я ничего не говорил о несогласных с государством. <...> Речь о тех, кто поджигает, например, релейные шкафы за гроши либо же саботирует сегодняшний курс развития страны. Это во-первых. Во-вторых, я ничего никому не предлагал. Это мое личное желание, никаких предложений, тем более инициатив на этот счет не было», — передал Chita.ru слова депутата помощник Гурулева.
Кто подал в суд за «новый ГУЛАГ»
Член Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в октябре обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом проверить слова Гурулева из-за слов о «изоляции или уничтожении» несогласных. Из прокуратуры его заявление направили в полицию Москвы, где не смогли найти признаков экстремизма в высказываниях депутата.
После интервью Гурулева «Царьграду» Вишневский подал жалобу на бездействие полиции. Измайловский суд Москвы принял жалобу к рассмотрению.
Ранее член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что своими высказываниями про «уничтожение гнили» Гурулев только вредит политике президента России.
«Я бы ему напомнила историю: все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились их жертвами», — подчеркнула Меркачева в беседе с NEWS.ru.
Что сказали про «новый ГУЛАГ» в Магадане
Аналогичную точку зрения на заявления Гурулева высказали власти Магаданской области, куда (на Колыму) предложил отправлять «вредителей» депутат.
«Если мы его (Гурулева. — NEWS.ru) каждую бредовую идею будем комментировать, то нам попросту времени на работу не останется», — заявили 14news в правительстве области.
Депутату предложили «прекратить фантазировать, а заняться нормальной законотворческой деятельностью, за которую он получает немаленькую зарплату».
Чем известен депутат Гурулев
Депутат Андрей Гурулев имеет звание генерал-лейтенанта запаса. С 2012 по 2019 год он был командующим 58-й общевойсковой армией, а затем замкомандующего Южным военным округом РФ, а после был замглавы правительства Забайкальского края.
В декабре 2023 года он потребовал от россиян «рожать по приказу Путина».
«Задачу как будешь выполнять? <...> Ты указ президента выполняешь? <...> Задачу выполнил — через девять месяцев доложил по результату», — объявил Гурулев.
При этом, по данным TGStat, депутат Гурулев обладает очень высоким рейтингом по охвату публикаций в Telegram среди депутатов Госдумы. Как отмечает BRIEF, в декабре 2023 года он поднялся сразу на 16 позиций в рейтинге и занял третье место — после спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Гурулеву при этом удалось обойти по известности таких медийных депутатов, как Александр Хинштейн, Виталий Милонов и Геннадий Зюганов.
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