Новый ГУЛАГ? Кого отправил на Колыму депутат Гурулев, кто хочет его судить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В России необходимо возродить ГУЛАГ и изолировать там несогласных с государственной политикой и проведением СВО, заявили в Госдуме. Кто из депутатов выступил с таким пожеланием, зачем ему это нужно, кто и как пытается его за это наказать?

Кто и зачем предложил создать «новый ГУЛАГ»

С предложением возродить в России систему Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) выступил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев. Об этом он заявил в прямом эфире телеканала «Царьград».

В октябре 2023 года в ток-шоу на ТВ Гурулев утверждал, что в России есть «мизерный процент гнили, которую необходимо уничтожить». В беседе с «Царьградом» депутат признал, что в РФ действует мораторий на смертную казнь, однако, «если человек идет против государства, наверное, надо принимать какие-то меры».

«Мне сейчас говорят: „Ты хочешь устроить опять ГУЛАГ“. Ну, я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей Родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу, и народ хочет этого», — объявил Гурулев.

Новые заявления Гурулева были встречены критикой в соцсетях. Так, политолог Виталий Обедин заявил BRIEF, что «ни один ненавистник России не предлагал уничтожить [20% населения РФ] просто по идеологическому принципу». В результате депутат вынужден был объяснить свои слова.

«Если вы посмотрите исходное видео, то поймете, что я ничего не говорил о несогласных с государством. <...> Речь о тех, кто поджигает, например, релейные шкафы за гроши либо же саботирует сегодняшний курс развития страны. Это во-первых. Во-вторых, я ничего никому не предлагал. Это мое личное желание, никаких предложений, тем более инициатив на этот счет не было», — передал Chita.ru слова депутата помощник Гурулева.

Кто подал в суд за «новый ГУЛАГ»

Член Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в октябре обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом проверить слова Гурулева из-за слов о «изоляции или уничтожении» несогласных. Из прокуратуры его заявление направили в полицию Москвы, где не смогли найти признаков экстремизма в высказываниях депутата.

После интервью Гурулева «Царьграду» Вишневский подал жалобу на бездействие полиции. Измайловский суд Москвы принял жалобу к рассмотрению.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Андрей Гурулев

Ранее член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева заявила, что своими высказываниями про «уничтожение гнили» Гурулев только вредит политике президента России.

«Я бы ему напомнила историю: все, кто призывал к репрессиям, потом сами становились их жертвами», — подчеркнула Меркачева в беседе с NEWS.ru.

Что сказали про «новый ГУЛАГ» в Магадане

Аналогичную точку зрения на заявления Гурулева высказали власти Магаданской области, куда (на Колыму) предложил отправлять «вредителей» депутат.

«Если мы его (Гурулева. — NEWS.ru) каждую бредовую идею будем комментировать, то нам попросту времени на работу не останется», — заявили 14news в правительстве области.

Депутату предложили «прекратить фантазировать, а заняться нормальной законотворческой деятельностью, за которую он получает немаленькую зарплату».

Чем известен депутат Гурулев

Депутат Андрей Гурулев имеет звание генерал-лейтенанта запаса. С 2012 по 2019 год он был командующим 58-й общевойсковой армией, а затем замкомандующего Южным военным округом РФ, а после был замглавы правительства Забайкальского края.

В декабре 2023 года он потребовал от россиян «рожать по приказу Путина».

«Задачу как будешь выполнять? <...> Ты указ президента выполняешь? <...> Задачу выполнил — через девять месяцев доложил по результату», — объявил Гурулев.

При этом, по данным TGStat, депутат Гурулев обладает очень высоким рейтингом по охвату публикаций в Telegram среди депутатов Госдумы. Как отмечает BRIEF, в декабре 2023 года он поднялся сразу на 16 позиций в рейтинге и занял третье место — после спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Гурулеву при этом удалось обойти по известности таких медийных депутатов, как Александр Хинштейн, Виталий Милонов и Геннадий Зюганов.

Читайте также:

«Отщепенцы должны быть наказаны»: кого затронет закон об изъятии имущества

«Гибель Пригожина — большая удача для России»: кто так считает и почему

Наказания для добровольцев СВО: что придумала Госдума, как изменят закон