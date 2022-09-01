Новый глава Роскосмоса перечислил приоритеты отрасли Глава Роскосмоса Борисов назвал структурные реформы одним из семи приоритетов отрасли

Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Юрий Борисов

Новый гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов перечислил ключевые задачи корпорации на ближайшие годы, сообщает РИА Новости. По его словам, среди них ключевыми направлениями работы госкорпорации являются реализация пилотируемых и научных программ, а также коммерциализация отрасли.

Я хотел бы обозначить семь приоритетов, на которых сосредоточено внимание всей космической отрасли. Первое — это развитие орбитальной космической группировки, индустриальная модель производства космических аппаратов на принципах унификации и стандартизации, развитие космического приборостроения, проведение институциональных преобразований и новой системы управления отраслью, — сказал Борисов.

Борисов добавил, что для осуществления всех этих преобразований необходимо развивать кадровый ресурс, привлекать молодых, высококомпетентных и профессиональных сотрудников.

Ранее Борисов заявил о выходе России из проекта МКС после 2024 года. По его словам, Москва выполнит все обязательства перед иностранными партнерами. Гендиректор корпорации также отметил, что своей основной задачей он видит обеспечение российской экономики всеми необходимыми космическими услугами.